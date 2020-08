Coronavirus: aucune indication de la nécessité de masquer les enfants de moins de 12 ans en Belgique

Alors que les petits Espagnols devront, dès l’âge de six ans, être masqués à tout moment, il n’est pas question d’imposer ce genre de mesures aux enfants belges de moins de 12 ans, a indiqué vendredi la porte-parole interférédale covid-19 Frédérique Jacobs.

Elle l’a expliqué par deux raisons: la première, «c’est qu’un masque doit être bien utilisé». «C’est déjà compliqué de l’expliquer aux adultes. On en voit beaucoup le mettre mal, en ne couvrant pas le nez par exemple», a-t-elle soulevé. Il serait dès lors encore plus complexe de l’imposer aux enfants. «Un masque mal porté représenterait plus de risques que d’avantages et pourrait éventuellement donner un faux sentiment de sécurité et un moindre respect» des gestes de sécurité.

La deuxième raison évoquée est scientifique: même si les enfants sont porteurs du virus en quantité équivalente aux adultes, ils transmettent moins le virus.

Pour rappel, l’Espagne, sévèrement touchée par la pandémie, avait appliqué l’un des confinements les plus stricts au monde. Les enfants de moins de 14 ans n’ont été autorisés à sortir prendre l’air qu’au bout de six semaines de confinement strict, soit fin avril.