Vers un nouveau marché pour le dojo de la fédération de judo à Louvain-la-Neuve

Le cabinet du ministre wallon des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, a annoncé vendredi qu’une nouvelle analyse du dossier du dojo de la Fédération francophone belge de judo (FFBJ) avait été commandée en urgence.

L’objectif est de lancer un nouveau marché pour la fin du mois de septembre, afin que le nouveau dojo soit opérationnel l’an prochain. La Fédération, propriétaire du bâtiment, entend y développer l’entraînement de ses élites à Louvain-la-Neuve, où sera également basé son siège social et administratif.

La fédération francophone belge de judo avait rentré un dossier de subvention en 2014 auprès de la Région pour la construction d’un dojo – lieu d’enseignement des arts martiaux – et de locaux administratifs au Blocry pour le sport d’élite. À l’époque, un subside de près de 1,5 million avait été octroyé. Après la faillite de l’entreprise de construction en 2016, le dossier s’était enlisé et le chantier mis à l’arrêt. En 2019, à la demande de l’administration (Infrasports), un nouveau marché a été sollicité par la fédération.

Cette semaine, M. Crucke a rencontré la nouvelle présidente de la FFBJ, Allisson Hollevoet, pour discuter du dossier. Il a en outre «décidé de demander l’urgence pour l’analyse du dossier, ce qui permettrait de lancer le nouveau marché pour fin septembre et d’avoir un dojo opérationnel dès 2021», précise son cabinet dans un communiqué. «Avec près de 200 clubs et plus de 10.000 licenciés, le judo doit pouvoir disposer de bâtiments, sportifs et administratifs, qui répondent à ses besoins de développement et de soutien aux athlètes, quel que soit leur niveau de pratique», conclut-il.