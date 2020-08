Beau vélo de Ravel: c’était du temps où Bruxelles pédalait

Ce week-end, dixième et dernière édition du Beau Vélo de Ravel, formule confinement. Adrien à cette occasion s’est entouré de quelques amis fidèles: Kody, Jérôme de Warzée et Pierre Theunis. Ils seront escortés par des policiers de la brigade cyclo du service trafic de Bruxelles-Capitale, qui ont pour mission la protection des usagers faibles ainsi que la fluidité des transports en commun.

Saviez-vous que la région bruxelloise détient un taux de végétalisation de 54,4%? Ce pourcentage prend en compte les jardins privés, les rangées d’arbres dans les rues et avenues, et jusqu’aux pelouses des stades et toitures vertes. Mais aussi, bien sûr, les espaces verts officiels, parcs et jardins publics.

Bruxelles, c’est quelque 60 institutions européennes, internationales et intergouvernementales, 300 représentations régionales et locales, c’est aussi la capitale de 500 millions d’Européens, avec plus de 108 langues parlées par 180 nationalités, ainsi que 29 écoles internationales accueillant 22.772 élèves. On y retrouve aussi 979 journalistes étrangers et 5400 diplomates. C’est la 2 e ville européenne (après Londres) en matière de connaissance des langues. Bruxelles, c’est aussi, 3 millions cinq cent mille nuitées d’affaires. Les institutions européennes et les organes associés couvrent 15 millions de m2 auxquels on peut ajouter 3.3 millions de m2 pour les organisations satellites.

Premier coup de pédale à l’Atomium en compagnie de Kody, humoriste et comédien belge, issu d’une famille congolaise, dont le père était diplomate à Bruxelles. Non Kody, les 9 boules de l’Atomium ne représentent pas les 9 provinces de Belgique, mais bien la structure d’un atome de fer grossi 165 milliards de fois. Ces 9 boules en aluminium demandent tous les deux ans, un entretien de deux mois par 6 personnes qui relève des techniques de la spéléologie et dont le coût est de 70.000 euros.

- Direction square Eddy Merckx anciennement place des Bouvreuils, où les 525 victoires du coureur sont gravées dans une stèle en pierre. Eddy a habité ce quartier pendant plus de 27 ans.

Passage devant le Lambermont, résidence de fonction des premiers ministres, qui peut être visité virtuellement de même que le 16 rue de la Loi. Direction le parc Josaphat. Mais vous êtes-vous un jour demandé qui était ce fameux Josaphat. Il fut le quatrième souverain du Royaume de Judas au IX e siècle avant J.C, et d’après la Bible, il fut un roi sage, qui s’employa à détruire l’idolâtrie dans son royaume. Il se consacra aussi au rapprochement entre les Royaume de Judas et Israël notamment par le mariage de son fils avec une israélienne, ce qui constitue depuis des siècles, une technique bien rodée.

Si on parle de Josaphat, pourquoi ne pas évoquer Montgomery, qui lui naquit au 19e siècle, et dont un square évoque le nom. Pendant la 2e guerre mondiale, durant la bataille de Normandie, il commandât sous l’autorité d’Eisenhower, l’ensemble des forces terrestres alliées.

- Restons dans les personnalités célèbres, pour retrouver le rond-point Schuman, dans le quartier européen, à proximité duquel siège de la Commission européenne, et où s’est installée Isabelle Arpin, la seule lady chef étoilée du Michelin. Elle attend notre équipe avec un dessert aux abricots caramélisés pourtant le chiffre de 50, en l’honneur de l’anniversaire de Jérôme de Warzée.

Plus besoin de présenter ce comédien, chroniquer, humoriste et animateur belge présentateur de l’émission «Le Grand Cactus».

En revanche, il serait peut-être utile de rappeler aux jeunes générations qui était Robert Schuman. Attention, il y en a deux. Le premier était musicien: mais ce n’est pas lui. Le second, dont le plan porte son nom (le plan Schuman), entraine la création de la CECA, Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, à l’origine de l’actuelle Union Européenne. Il fut également le Président du Parlement Européen, lequel lui décerna le titre de «père de l’Europe».

On est donc pas loin de l’avenue de Tervuren, où les rejoint Pierre Theunis, humoriste belge aussi, et musicien qui parvient à mélanger avec bonheur l’humour wallon et la musique. Cette très belle avenue, le saviez-vous est plus large de 20 mètres que les Champs Élysée, et fait plus de 10 km de long. Elle est l’œuvre, en 1896, de Léopold II tout comme le boulevard du Souverain. Et comme nous ne terminons jamais nos balades sans l’une ou l’autre chanson, Pierre Theunis à la guitare interprètera la célèbre chanson de Joe Dassin: «au Champs Élysées».