La passerelle entre le quai de l’Entrepôt et le parking des Locomotives à Ath sera enfin bientôt installée, après des années d’attente et de contretemps. Cette fameuse passerelle (qui prendra sans doute le prénom de «Désirée») sera acheminée à Ath la semaine prochaine, et elle devrait être placée pour la fin du mois de septembre.