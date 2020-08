Greg Van Avermaet s’attend à un «Tour de France bizarre»

Greg Van Avermaet réalise comme personne d’autre que cette édition du Tour de France ne peut être comparée à aucune autre.

«Ce ne sera pas amusant», avoue-t-il. «Mais je suis déjà content que l’on puisse de nouveau courir.»

«Si je dois choisir entre les mois où nous ne pouvions pas faire de vélo ou ce Tour bizarre, le choix est vite fait», reconnaît Van Avermaet. «Il n’y a pas d’autre option. Oui, ce sera bizarre avec si peu de public et il y avait beaucoup d’ambiance lors de la présentation de l’équipe. J’ai encore en mémoire le départ de Bruxelles. Au final, compte tenu des circonstances, ils l’ont bien résolu. Le plus important, c’est que nous sommes repassés à la télévision avec l’équipe et qu’à partir de maintenant, c’est à nous de donner du spectacle sur le vélo aux gens qui sont chez eux. Je ne m’attends pas à ce que l’atmosphère change dans les prochaines semaines, mais si cela est nécessaire pour nous faire courir en toute sécurité, nous devons en tenir compte».

Quatre membres du personnel de Lotto Soudal ont été renvoyés chez eux jeudi soir parce que deux d’entre eux avaient été testés «non négatifs» un jour plus tôt. «Oui, c’était un peu effrayant», a dit Van Avermaet. «Même si nous faisons tout notre possible pour nous protéger ici, il n’y a pas de risque zéro. C’est ennuyeux, même si nous devons en être conscients. Ici, à l’hôtel, nous sommes servis par le personnel de l’hôtel, de sorte que la bulle n’est jamais complètement fermée».

Mais le plus grand problème, selon le champion olympique, est que les tests ne sont pas complètement «sûrs». «Vous remarquez qu’il y a des problèmes et parfois des faux positifs. Il faut résoudre ce problème, surtout ici, dans le Tour. Supposez que vous soyez positifs, alors vous devez réagir rapidement et refaire le test».

Il y a des équipes où chaque coureur dort maintenant séparément sur le Tour, ce n’est pas le cas chez CCC. «C’est aussi une question de budget», dit-il. «Je préférerais dormir séparément en ces temps de coronavirus, mais il n’y a pas de chambres supplémentaires. Il faut savoir que tous ces tests et ces mesures de sécurité supplémentaires coûtent très cher. Pour notre équipe, c’est environ 70.000 euros cette année. C’est beaucoup d’argent et toutes les équipes ne peuvent pas se permettre des chambres individuelles.»

Van Avermaet a déjà gagné deux étapes dans le Tour au cours de sa carrière. Il aimerait en ajouter une troisième. «Bien sûr, et c’est un Tour où les occasions pour les attaquants sont beaucoup plus nombreuses que les autres années. Le jaune est-il envisageable? Oui, mais je pense que ce sera difficile dans la première étape. Je ne sais pas comment elle va finir, ce n’est pas ma meilleure chance de gagner une étape. Plus tard, cela devrait encore être possible. Il devrait être possible de prendre le jaune la première semaine. Je ne suis peut-être pas le seul à avoir cet espoir. Je dois veiller à ne pas perdre trop de temps dans ces premières étapes, mais gagner l’étape est plus important pour moi que prendre le maillot jaune».