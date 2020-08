Formation fédérale: Egbert Lachaert voit sa mission prolongée jusqu’au 4 septembre

Egbert Lachaert et le roi Philippe. BELGA

Arrivé ce vendredi à 11h au Palais royal pour faire rapport au roi, Egbert Lachaert (Open Vld) a vu sa mission se prolonger jusqu’au 4 septembre.

Le chargé de mission Egbert Lachaert est arrivé ce vendredi à 11h au Palais royal pour faire rapport au roi de l’état des discussions en vue de former un gouvernement fédéral.

Le roi avait chargé il y a dix jours le président de l’Open Vld «de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d’un gouvernement qui s’appuie sur une large majorité au parlement».

M. Lachaert a été prolongé dans sa mission jusqu’au 4 septembre.

La voie semblait s’ouvrir jeudi vers une coalition Vivaldi, associant libéraux, socialistes, écologistes et le CD&V. Rien n’est toutefois joué. Les mois passés, les chrétiens-démocrates flamands ont insisté sur la nécessité d’une majorité en Flandre, c’est-à-dire d’inclure la N-VA. Et concilier les revendications du PS et de l’Open Vld pourrait également se muer en casse-tête.