Légère hausse de l’inflation en Belgique

L’inflation a légèrement augmenté, passant de 0,60% en juin à 0,73% en juillet, indique vendredi Statbel dans un communiqué.

En juillet, les principales hausses de prix ont concerné les carburants, les billets d’avion, le poisson et les fruits de mer, les chambres d’hôtel ainsi que les restaurants et les cafés. Les médicaments, le gaz naturel, les voyages à l’étranger et les city-trips, les légumes et les loyers privés ont, par contre, exercé un effet baissier sur l’indice.

L’indice des prix à la consommation du mois de juillet s’élève à 109,76 points, une hausse de 0,24 point par rapport à juin. L’indice santé a augmenté de 0,11 point pour atteindre 110,16 points. L’inflation calculée sur la base de l’indice santé grimpe de 0,94% à 1,00%.