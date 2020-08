COUP DE SONDE | Tour de France 2020 - Victoire finale, maillots distinctifs, les Belges: désignez vos favoris

Qui succèdera à Egan Bernal, le grimpeur colombien vainqueur de l’édition 2019? Le Team Jumbo - Visma apparaît comme le principal rival du Team Ineos, mais nombreux sont les autres coureurs capables de briller sur les routes d’un Tour au parcours accidenté et où la pression médiatique et populaire se fera sans doute moins sentir cette année, du fait du contexte particulier.

Après deux mois d’attente supplémentaire, les inconditionnels de cyclisme qui étaient entrés en hibernation au soir de la victoire d’Egan Bernal à Paris le 28 juillet dernier vont enfin pouvoir se réveiller.

Avec une étape inaugurale disputée dans la région de Nice ce samedi (départ à 14 heures) et une nouvelle boucle niçoise qui emmènera le peloton en balade - déjà montagneuse - dimanche, le dernier week-end d’août marque le grand retour du Tour, celui de France, évidemment.

À quelques heures du coup d’envoi, donc, Lavenir.net vous offre la possibilité de jouer avec un petit coup de sonde qui vous permettra de désigner vos favoris pour la victoire finale, mais aussi le gain des maillots distinctifs, et de comparer vos choix avec celui des internautes. Prêts? C’est parti!

1. Maillot jaune: vers un duel Bernal-Roglic?

Se dirige-t-on vers un mano-a-mano entre le Team Ineos - Grenadiers du vainqueur sortant, Egan Bernal, et le surpuissant Team Jumbo - Visma de Primoz Roglic et Tom Dumoulin?

Si Thibaut Pinot (Groupana - FDJ) ou encore le jeune prodige Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) prendront le départ de ce Tour non sans de grandes ambitions, ils devront être à leur meilleur niveau pour disputer la victoire finale aux deux grands favoris. Mais le contexte particulier de cette édition entraînera une pression médiatique et populaire sans doute moindre que d’ordinaire. De quoi laisser respirer celui que toute la France attend ou le néophyte que pas mal d’observateurs voient comme un vainqueur potentiel dès cette année?

À moins que la horde de grimpeurs colombiens lancés à leurs trousses (Daniel Martinez, de EF Education First: Miguel Angel Lopez, d’Astana, ou encore Naïro Quintana, d’Arkéa - Samsic) ne vienne dynamiter tout cela sur un parcours pour le moins accidenté cette année...

2. Maillot vert: la voie royale pour Sagan?

Déjà sept fois vainqueur de ce classement annexe, Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) partira avec la peau de grandissime favori. Mais a-t-il encore cette flamme qui lui fera prendre la bonne échappée de façon régulière sur ce parcours cassant?

À ce petit jeu, Wout Van Aert (Team Jumbo - Visma) ou Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) auraient eu une carte à jouer. Mais le premier a d’ores et déjà annoncé se consacrer au travail d’équipe en priorité, tandis que le second visera plus probablement l’autre maillot distinctif, le blanc à pois rouges. À moins qu’un autre baroudeur offensif du style de Mateo Trentin (CCC), sachant passer les bosses et capable également de prendre des points dans les sprints massifs, voire Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) ne vienne créer la surprise.

La concurrence pour Sagan viendra-t-elle dès lors d’un sprinteur pur jus? Les Sam Bennett (Deceuninck - Quick Step), Sonny Colbrelli (Bahrein - McLaren), Caleb Ewan (Lotto - Soudal), Giaccomo Nizzolo (NTT Pro Team) et autre Elia Viviani (Cofidis) font partie des plus rapides actuellement, mais auront du mal à passer les bosses.

3. Maillot à pois: plus ouvert que jamais

Bien malin qui pourrait aujourd’hui prédire avec assurance quel coureur endossera les pois de meilleur grimpeur sur le podium des Champs-Élysées.

Avec pour la première fois depuis longtemps un parcours accidenté dès la première étape, de nombreux points seront déjà à prendre en début de Tour. De quoi donner un avantage aux attaquants? Encore faut-il que ces attaquants reçoivent leur bon de sortie du peloton. On imagine en effet mal Ineos ou Jumbo laisser partir un Romain Bardet (AG2R La Mondiale), lauréat de la tunique en 2019, ou un Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), lauréat en 2018, dès les premiers jours de course. On imagine aussi que les coureurs qui feront la course au général marqueront pas mal de points dans les derniers cols des étapes pyrénéennes et, surtout, alpestres. Les grimpeurs confirmés que sont Egan Bernal (Team Ineos - Grenadiers), Mikel Landa (Bahrein - McLaren) ou Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) auront donc une carte à jouer. Et un prix de consolation à aller chercher?

La solution viendra peut-être aussi d’un bon grimpeur n’affichant aucune prétention au général, quitte à sacrifier une étape ou l’autre histoire de s’assurer un minimum de retard sur le maillot jaune afin de recevoir ces fameux «bons de sortie». Dans ce cas de figure, un Adam Yates (Mitchelton - Scott), un Sergio Higuita (EF Education First), voir un Tiesj Benoot (Team Sunweb) ou un Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) pourront voir là une occasion de briller sur ce Tour. Voire un Naïro Quintana (Arkéa - Samsic) qui pourrait se rabattre sur un maillot qui intéresse toujours les équipes françaises.

