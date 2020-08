De nouveaux panneaux pour limiter la vitesse sur le Ring de Bruxelles

Les ministres bruxellois et flamands Elke Van den Brandt, Benjamin Dalle et Lydia Peeters ont inauguré vendredi à Machelen un des nouveaux panneaux de signalisation qui matérialisera la limitation de la vitesse à 100 km/h sur le Ring de Bruxelles.

La mesure entrera en vigueur le 1er septembre et s’appliquera sur les portions du Ring qui sont sur le territoire de la Région bruxelloise et de la Région flamande, soit la plus grande partie de l’infrastructure. Elle vise à accroître la sécurité sur cette voie très fréquentée, améliorer la qualité de l’air et contribuer à réduire les nuisances sonores.

Les limitations à une vitesse inférieure à 100 km/h qui existent déjà sont maintenues. Elles sont en vigueur sur la partie ouest du Ring, à Leeuw-Saint-Pierre, Anderlecht et Forest, et sur la partie est à Hoeilaart, Overijse ainsi que sur le viaduc de Vilvorde.

La nouvelle limitation à 100 km/h s’appliquera également sur les voies parallèles du Ring à la hauteur du boulevard de la Woluwe (R22), à Zaventem/Diegem (Machelen), au noeud autoroutier entre le Ring et l’A12 et au noeud autoutier entre le Ring et l’E40 vers Gand/Ostende et à la sortie n°13 du Ring à Dilbeek.