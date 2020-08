Quatre Belges sur dix à risque d’exclusion numérique

Quarante pour cent des Belges sont à risque d’exclusion numérique, une situation qui renforce les inégalités sociales dans un monde toujours plus numérisé. BullRun – stock.adobe.com

Alors que les Belges sont largement connectés à internet, d’importantes disparités persistent au sein de la population, fortement liées aux niveaux de revenus et de diplômes, ressort-il vendredi du baromètre de l’inclusion numérique réalisé à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin.

Quarante pour cent des Belges sont à risque d’exclusion numérique, une situation qui renforce les inégalités sociales dans un monde toujours plus numérisé.

La Fondation Roi Baudouin identifie trois formes d’inégalités numériques. La première est liée à l’accès aux technologies numériques. En comparaison avec les pays limitrophes, la Belgique est le pays le plus inégalitaire quant à l’accès à internet. Vingt-neuf pour cent des ménages avec des faibles revenus ne disposent pas de connexion internet à domicile, contre 1% des ménages avec des hauts revenus. Cet écart de 28% est supérieur à ceux observés en Allemagne (15%), en France (21%), au Luxembourg (7%) ou aux Pays-Bas (4%).

La Fondation pointe également les inégalités relatives aux compétences numériques. Si celles-ci sont faibles pour 40% de la population belge, ce chiffre grimpe à 75% chez les personnes avec des faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé.

Le dernier type d’inégalité est lié à l’utilisation des services essentiels. Quatre-vingt-cinq pour cent des Belges utilisent internet tous les jours, notamment les services en ligne (e-banking, e-commerce…). Toutefois, 57% des internautes peu diplômés et 56% de ceux ayant de faibles revenus n’ont jamais effectué de démarches administratives en ligne, alors qu’ils étaient censés le faire.

Mais les Belges avec des faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé ne sont pas les seuls à n’accéder que partiellement aux opportunités offertes par internet, selon la Fondation Roi Baudouin. Les personnes âgées, les jeunes issus de milieux fragilisés, les personnes en difficulté avec l’écrit, celles qui vivent seules, les femmes et même les personnes avec de plus hauts revenus sont concernés.

Les disparités sont par ailleurs importantes entre Régions. En Wallonie, le taux de couverture haut débit est inférieur à 50% dans certaines zones des provinces du Luxembourg, du Hainaut, de Namur ou de Liège. Il existe encore en Région wallonne des zones blanches, non-équipées en fibre optique. La Flandre se démarque par une utilisation plus intensive des services en ligne en comparaison avec la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale. Le recours aux démarches administratives en ligne semble quant à lui stagner dans les trois Régions.