Négociations fédérales: ça chauffe entre Bart De Wever, Georges-Louis Bouchez et Theo Francken

Bart De Wever, Georges-Louis Bouchez et Theo Francken ne se cachent plus pour s’écharper. Belga – Photo News

La tension monte entre les anciens partenaires gouvernementaux. Et ce, à la veille du premier rapport au roi d’Egbert Lachaert.

À la veille du premier rapport au roi d’Egbert Lachaert, Bart De Wever, Theo Francken et George-Louis Bouchez ne se cachent plus pour se balancer quelques piques bien senties.

Ainsi, alors que le président de l’Open Vld rencontrera le roi ce vendredi pour lui faire son premier rapport de mission et, par la même occasion, soutenir l’idée d’une coalition fédérale «Vivaldi» rassemblant les libéraux, socialistes, écologistes et les chrétiens-démocrates flamands du CD&V, le président de la N-VA a fait part de son mécontentement sur Twitter.

«La Flandre n’a jamais voté aussi flamand et à droite, et le prochain gouvernement fédéral ne sera peut-être jamais aussi francophone et de gauche», a commenté Bart De Wever avant de conclure: «Le chagrin de la Flandre.»

Vlaanderen stemde nog nooit zo Vlaams en rechts, de komende federale regering wordt mogelijk nog nooit zo Franstalig en links.



Het verdriet van Vlaanderen. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) August 27, 2020

Toujours prêt à dégainer sur les réseaux sociaux, le président du MR, qui n’a pas encore digéré d’être récemment mis de côté par la N-VA, a alors profité de cette sortie remarquée pour tacler son ancien partenaire gouvernemental: «Vous auriez pu y penser avant, non? Avant de débrancher l’Arizona (la coalition proposée cet été par Bouchez, Lachaert et Coens, et qui réunissait le CD&V, l’Open VLD, le MR, la N-VA, le cdH et le sp.a, NDLR), d’attaquer vos potentiels partenaires de droite et d’accepter la note plus à gauche…»

Daar had je vroeger aan kunnen denken, hé? Alvorens de stekker uit Arizona te trekken, potentiële rechtse partners aan te vallen en in te stemmen met de meest linkse nota... #begov 🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪 https://t.co/pZsFtb8WBg — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) August 27, 2020

Réponse de la N-VA? «Quelle euphorie. Le pays est sauvé. Tellement fier de toi.» Signé Theo Francken.

Wat een euforie. Het land is gered. Zo fier jullie. 🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪🇧🇪



Geen Vlaamse meerderheid.



Doe 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 Zo 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 Vooral 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 Verder 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 https://t.co/lzHoI1jDAJ — Theo Francken MP (@FranckenTheo) August 27, 2020

Ambiance, ambiance.