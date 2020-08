Jane Birkin annonce un nouvel album avec Étienne Daho

Jane Birkin a dévoilé Les Jeux interdits. Sa première chanson inédite depuis 12 ans. Elle y évoque un souvenir tendre: celui de ses filles, enfants, fascinées par le film Les Jeux Interdits. Elles enterraient tout, avec des rites extrêmement solennels et s’amusaient à redécorer le petit cimetière proche de leur maison en Normandie.

C’est le premier extrait de l’album Oh Pardon tu dormais à venir le 20 novembre. Né de la rencontre entre Étienne Daho, Jean-Louis Piérot et Jane Birkin, cet album est annoncé comme le plus intime de Jane Birkin. «Étienne m’a accouchée d’une ancienne douleur d’être, me sauvant de la mélancolie, de l’inertie […]», dit-elle.