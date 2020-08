Un générique dans le rétro: «Game of Thrones»

Si aujourd’hui certaines plateformes proposent l’option de le zapper, le générique reste un élément capital pour une série. Cet été, on revient sur la genèse de certains.

On ne pouvait pas finir cette série estivale sans s’arrêter sur le générique de Game of Thrones. Construit comme un jeu de piste d’une précision horlogère, fait de rouages et de mécanismes, il symbolise les interactions entre les différents royaumes qui se disputent le Trône de fer.

La magie opère lorsqu’on se rend compte que ce générique n’est pas figé mais qu’il écoule au fil des saisons et peut même changer au cours d’une saison en fonction des événements. La musique est signée Ramin Djawadi (comme pour Westworld, dont on vous parlait hier).

Entre la première saison (ci-dessus) et la dernière saison, les choses ont bien changé…

