Sauces Suzi Wan, barres aux fruits et aux noix, tête pressée Colruyt et bonbons Candy Corn: plusieurs aliments rappelés

Plusieurs produits sont rappelés en commerce, ce jeudi, en raison de problèmes divers.

Présence potentielle de petits éclats de verre dans des sauces Suzi Wan

Mars Belgium a décidé de procéder au rappel volontaire de lots de sauces Suzi Wan, en raison de la présence potentielle de petits éclats de verre.

Les produits rappelés sont les sauces soja Suzi Wan en conditionnement de 125 ml portant le code-barre EAN 4002359351105 et dont les dates de péremption sont les suivantes: 04/06/2022, 05/06/2022, 06/06/2022 et 24/06/2022.

Les sauces soja sucrées Suzi Wan, également en conditionnement de 125 ml, sont aussi concernées. Elles portent le code-barre EAN 4002359361104 et périment le 02/06/2022 et le 22/06/2022.

Mars Belgium a demandé à ses partenaires de la distribution de retirer les produits des rayons des magasins dans les plus brefs délais.

Les consommateurs en possession des produits concernés peuvent contacter le service clientèle de Mars Belgium via l’adresse mail contact@be.mars.com ou par téléphone au 0800/93047 (B) ou au 0800/3113 (L). L’entreprise leur enverra un bon de réduction à la valeur du produit acheté.

Colruyt rappelle de la tête pressée

Lors de contrôles microbiologiques internes, la chaîne de magasins a constaté la présence de listéria dans la tête pressée qui porte sa marque, indique-t-elle dans un communiqué. En concertation avec l’Afsca, Colruyt a donc décidé de retirer le produit concerné de la vente.

Ce produit était en libre-service dans les boucheries Colruyt.

Il s’agit de tête pressée de 200 g avec les dates limite de consommation du 3/09/20, 4/09/20 et 6/09/20. Le produit a été vendu entre le 24 août et le 25 août inclus.

Les personnes qui ont consommé le produit concerné et qui présentent des symptômes de fièvre, nausée, diarrhée ou vomissements sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Les bonbons Candy Corn de la marque Lieber’s rappelés

La société H&B Foods BVBA a décidé, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de retirer de la vente les bonbons Candy Corn de la marque Lieber’s et de les rappeler auprès des consommateurs. Le dépassement de la norme pour le colorant E110 et la présence du colorant non autorisé E127 y ont été détectés.

Les produits sont emballés dans des sachets en plastique de 113 grammes dont la date de durabilité minimale (DDM) est en avril 2021. La période de vente a eu lieu entre le 10 mai et le 31 juillet 2020.

La société demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente, où il sera remboursé.

Ces bonbons ont été distribués dans les magasins suivants à Anvers: Hershkowitz Katz, Braun’s Grocery, Fresh Food, Fruithof, Grosz Center, King Food, Klein’s Voeding et Voeding Mandel.

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent s’adresser au 0488.073.559 ou par courriel à l’adresse hb@kosherfood.be.

Hema: présence possible de salmonelle dans les barres aux fruits et aux noix

La chaîne de magasins Hema rappelle des barres aux fruits et aux noix en raison de la présence possible de la bactérie salmonelle détectée dans le produit.

Il s’agit de barres de 50 grammes «Natural bar fruit & nut» de la marque Hema avec le numéro d’article 10.41.0001. Cela concerne toutes les dates de péremption et tous les lots.

Hema invite les clients à ne pas consommer ce produit et à le rapporter au magasin où ils seront remboursés. Un ticket de caisse n’est pas nécessaire.

«La contamination à cette bactérie présente un risque pour la santé. Ce risque est surtout présent chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes», avertissent Hema et l’Afsca dans un communiqué. En cas de troubles, il est conseillé de consulter directement un médecin.

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent contacter le service clientèle de Hema au 02/514.38.79.