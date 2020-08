Coronavirus: l’Ancienne Belgique reprend ses activités en mode «ABnormal»

«L’Ancienne Belgique rouvre ses portes après 170 jours de fermeture», a annoncé la salle de concerts bruxelloise ce jeudi.

Bien qu’elle déplore le sort réservé par les autorités au secteur de l’événementiel, l’institution se réjouit d’accueillir à nouveau physiquement artistes et public dans un environnement sûr.

La grande salle sera temporairement rebaptisée «AB Théâtre» et sa capacité d’accueil réduite à 200 personnes. L’atmosphère y sera chaleureuse, assure l’Ancienne Belgique, qui entend y proposer des concerts adaptés à un public restreint.

Les premiers shows dans cette configuration «ABnormale» seront assurément belges, avec Blanche en ouverture le 11 septembre, puis An Pierlé, High Hi, Mintzkov, Marble Sounds, School Is Cool, Portland et Liesa Van der Aa.

Certains concerts initialement prévus à l’«AB Salon» déménageront au «Club», aménagé pour un maximum de 60 personnes. La salle accueillera notamment SCHNTZL, David Edren & Miaux, Ben Bertrand & 64 Feet, Ignatz & Farida Amadou et Willem Ardui.

Cet automne, l’Ancienne Belgique reversera l’entièreté des recettes des ventes de tickets aux artistes. La première rangée sera par ailleurs réservée au personnel du secteur de la santé dans le cadre de la campagne «Front line for the frontliners».