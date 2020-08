Annemiek van Vleuten s’offre le titre européen, Lotte Kopecky septième

Van Vleuten sprint sneller dan Longo Borghini en is de nieuwe Europese kampioene pic.twitter.com/47IcLqSKDN

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté la course en ligne pour élites dames des championnats d’Europe ce jeudi à Plouay, en France. Lotte Kopecky, première Belge, termine à la septième place.

C’est au terme d’une course qu’elle aura animée qu’Annemiek van Vleuten s’impose ce jeudi, à Plouay.

À 36 kilomètres de l’arrivée, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, championne du monde en titre, lançait une attaque et était suivie par l’Italienne Elisa Longo Borghini et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.

Le trio était ensuite rejoint par la Néerlandaise Chantal Blaak à 17 kilomètres de l’arrivée. Blaak devait finalement lâcher à 12 kilomètres de l’arrivée après une accélération de Longo Borghini. Dans la foulée, Annemiek van Vleuten tentait sa chance seule mais était finalement rejointe par ses partenaires d’échappée à 5 kilomètres de l’arrivée.

La victoire finale se jouait finalement entre Annemiek Van Vleuten et Longo Borghini et c’est la Néerlandaise qui se montrait la plus rapide au sprint. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma complète le podium.

La Néerlandaise succède à sa compatriote Amy Pieters au palmarès. Il s’agit du quatrième européen des Pays-Bas en cinq ans.

Côté belge, Lotte Kopecky termine à la septième place et première Belge.