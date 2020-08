Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 27 août.

Coronavirus: baisse du nombre de cas détectés de 8%, hospitalisations et décès aussi en diminution

Le nombre moyen d’infections au coronavirus a une nouvelle fois diminué de 8% par rapport à la semaine dernière.

De quoi vacciner 3,75 millions de Belges

Le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca coûtera 2,9 euros. Près de 4 millions de Belges devraient le recevoir en priorité.

Plus de 200 intox sur le Covid-19 retirées des réseaux sociaux

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 450 contenus de «fake news» relatives à la crise du Covid-19 ont été signalés aux différentes plateformes de réseaux sociaux.

Six entrepreneurs veulent faire taire le virologue Marc Van Ranst

Six entrepreneurs flamands veulent poursuivre en justice le virologue Marc Van Ranst parce que ses recommandations contre le coronavirus ont «causé des dommages économiques et sociaux excessivement importants avec des déclarations sans nuances et imprudentes», rapporte Het Laatste Nieuws.

Coronavirus: un collectif de scientifiques et d’académiques attaque la gestion de la crise

Il est urgent de revoir totalement la gestion de la crise du Covid-19, qui a causé plus de tort que de bien, affirme jeudi un collectif de scientifiques et d’académiques dans une carte blanche publiée par Le Soir et La Libre Belgique.

TÉMOIGNAGES | L’utilisation du numérique dans d’autres types d’enseignement

Nunzia et Cindy donnent cours dans d’autres types d’enseignement que le traditionnel. La première a coaché à distance tandis que la deuxième a lancé une application pour ses jeunes élèves.

Coronavirus: Coney Island, plage populaire de New York, fait grise mine avec la pandémie

Avec ses montagnes russes, son concours annuel du plus gros mangeur de hot dogs et sa foule emblématique de la diversité de la ville, Coney Island est la plage la plus célèbre de New York. Mais la pandémie a considérablement réduit cette année l’effervescence habituelle de sa longue promenade au charme suranné.

France, le masque sera obligatoire dès 11 ans, même pendant la récréation

Le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a précisé jeudi que le port du masque serait obligatoire à partir du collège y compris à la récréation pour cette rentrée scolaire.

L’Allemagne va durcir ses restrictions face au virus

L’Allemagne va durcir les restrictions imposées à sa population face à la pandémie de coronavirus, avec notamment des amendes accrues en cas de non-port du masque, selon un projet d’accord entre régions et gouvernement obtenu par l’AFP.

19 nouveaux départements français en zone rouge, 21 au total

Face à l’épidémie du coronavirus qui «progresse», le gouvernement a placé 19 nouveaux départements en zone rouge, connaissant une circulation active du virus, a déclaré le Premier ministre, Jean Castex.

