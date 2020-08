VIDÉO | Test Achats pointe une faille dans les casques de vélo pour enfant

L’organisation des consommateurs a mis en évidence que si les casques de vélo pour enfant protègent leur porteur en cas de chute verticale, le constat est bien moins rigoureux dans le cadre d’une chute latérale, «l’accident le plus fréquent» pour les enfants à vélo.

La rentrée scolaire approche à grand pas. Cela signifie, entre autres, que de nombreuses petites têtes blondes vont reprendre le chemin de l’école à vélo. On le rappelle d’ailleurs: le port d’un casque est obligatoire en Belgique lorsque l’on pratique le vélo sur la voie publique.

À cette occasion, l’organisation des consommateurs Test Achats a soumis 19 casques de vélo pour enfant à un «test rigoureux de sécurité». Et cette étude a permis de mettre en lumière une faille importante au niveau des normes européennes de sécurité à respecter lors de la fabrication de ceux-ci.

Quid des chutes latérales?

«Avant d’être autorisés sur le marché, les casques de vélo sont actuellement testés par une simulation de chute perpendiculaire sur une surface plane. Un scénario loin de la réalité», explique Jean-Philippe Ducart, porte-parole et Manager Public Affairs & Media Relations chez Test Achats. «Lorsque nous tombons avec notre vélo, notre tête a tendance à effectuer des rotations et les chances de se retrouver sur une surface plane sont minces. C’est pourquoi nous avons voulu rendre notre test aussi réaliste que possible en prenant également en compte les forces de rotation et l’impact d’une chute latérale.»

Accident le plus fréquent à vélo, le scénario d’une chute latérale n’est en effet pas testé par les fabricants qui n’ont aucune obligation d’effectuer ce test de sécurité pour commercialiser un casque de vélo.

Résultat: les différents tests effectués ont montré que, s’ils protégeaient bien leur porteur en cas de chute verticale, les casques de vélo pour enfant n’offraient pas une telle sécurité en cas de chute d’un autre type: «Bien que tous les casques testés répondent aux exigences des règles actuelles, le test plus affiné et plus réaliste de Test Achats a révélé de nombreuses faiblesses, notamment lorsqu’un enfant tombe contre un obstacle avec le côté de la tête», dénonce ainsi l’organisation des consommateurs.

Revoir les normes européennes

Du coup, Test Achats réclame une révision des conditions de tests et, fatalement, des normes de sécurité européennes: «La seule façon de faire évoluer le marché dans un sens plus sûr est d’étendre la norme européenne. À l’avenir, les entreprises devraient être obligées d’inclure davantage de scénarios de chute et de forces de rotation dans les essais afin d’évaluer plus précisément le risque de blessure. C’est la seule façon pour les consommateurs d’acheter le casque le plus sûr à un prix correct.»