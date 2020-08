Netflix annule une de vos séries favorites

Le leader mondial du streaming sacrifie un feuilleton populaire jugé trop cher à produire.

C’est une euthanasie en bonne et due forme. Netflix annule son ambitieuse série de science-fiction Altered Carbon (deux saisons). En cause selon le magazine Variety, la bible d’Hollywood: un ratio coût/audience insuffisant.

Pour le formuler autrement, la production du show cyberpunkk coûtait trop cher par rapport à l’audience générée. C’est le clap de fin. Sauf rebondissement improbable, la troisième saison des aventures futuristes de Takeshi Kovacs ne verra jamais le jour.

+ Ci-dessous, la bande-annonce de la saison 1 de Altered Carbon:

Adaptée des romans de Richard K. Morgan, Altered Carbon plante son intrigue initiale en 2384.

250 ans après sa mort, Takeshi Kovacs se réveille dans un nouveau corps. Le monde est déchiré en deux camps, ceux qui adulent et ceux qui dénoncent la technologie de transfert de la conscience humaine sur un disque de stockage. Sur papier, seuls les plus riches bénéficient de cette immortalité. Pour payer sa résurrection, Kovacs doit s’acquitter d’une dette: résoudre le meurtre d’un puissant notable.

La deuxième saison injecte la conscience de Takeshi Kovacs dans un nouveau corps, trente ans après les événements du premier chapitre. C’est notamment là que résidait toute l’intelligence du projet. Le concept de transfert de la conscience permettait de changer d’acteur principal de saison en saison.

En résumé Altered Carbon, saison 1. Disponible sur Netflix depuis le 2 février 2018. 10 épisodes. Dans le rôle de Takeshi Kovacs: Joel Kinnaman. Altered Carbon, saison 2. Disponible sur Netflix depuis 27 février 2020. 8 épisodes. Dans le rôle de Takeshi Kovacs: Anthony Mackie. Altered Carbon : Resleeved, film d’animation. Disponible sur Netflix depuis le 19 mars 2020. L’action se situe en amont de la première saison de la série classique.

La série Altered Carbon s’inspire des trois romans de Richard Morgan, traduits en français. Internet

Renouvelées puis annulées

Le renouvellement d’une série n’est plus une garantie de sa survie. C’est la leçon à retenir des dernières décisions inattendues prises par Netflix.

Quelque temps après avoir donné le feu vert à une deuxième saison, le leader mondial du streaming se ravise et annule les séries The Society et I’m Not Okay With This. Pour justifier ce revirement, le colosse américain invoque l’inflation des coûts de production liés aux mesures sanitaires.

+ Ci-dessous, la bande-annonce de I’m Not Okay With This: