PHOTOS | Tournoi WTA de Cincinnati: Elise Mertens facilement qualifiée pour les demi-finales

Tennis: victorieuse de Jessica Pegula (WTA 83), Elise Mertens s’est hissée dans le dernier carré du tournoi de Cincinnati.

Elise Mertens (WTA 22) s’est facilement qualifiée pour le dernier carré du tournoi WTA de Cincinnati, épreuve sur dur dotée de 1.950.079 dollars, qui se déroule exceptionnellement à New York à cause du coronavirus. Ce mercredi, la N.1 belge a pris la mesure de l’Américaine Jessica Pegula (WTA 83) en deux sets, 6-1, 6-3, après 64 minutes de jeu.

Profitant des 13 fautes directes de Pegula, tombeuse au tour précédent d’Aryna Sabalenka (WTA 11), partenaire en double de Mertens, la Belge a logiquement remporté le premier set, convertissant toutes ses balles de break (3/3).

Malgré un petit regain d’énergie et de précision du côté américain, symbolisé par un break en début de seconde manche, Elise Mertens n’a jamais tremblé et fait respecter son statut de favorite. Avec davantage de coups gagnants et moins de fautes directes que son adversaire, la Belge a validé son ticket pour les demi-finales. Ce sera la première d’Elise Mertens dans le dernier carré d’un tournoi WTA Premier, elle qui avait déjà atteint les demi-finales de l’Open d’Australie en 2018.

Pour accéder à la finale, la Limbourgeoise de 24 ans devra écarter un gros morceau. En effet, elle sera opposée à la Japonaise Naomi Osaka (WTA 10/N.4) ou l’Estonienne Anett Kontaveit (WTA 20/N.12), qui s’affrontent dans la foulée.

En double, Mertens et Sabalenka défieront mercredi soir la Tchèque Lucie Hradecka et la Slovène Andreja Klepac en quarts de finale.

Kirsten Flipkens (WTA 79) avait été battue au deuxième tour par la Britannique Johanna Konta (WTA 15) et Alison Van Uytvanck (WTA 58) avait elle été éliminée au 1er tour par la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 72). Les deux joueuses avaient également été éliminées au premier tour du double.