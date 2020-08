Coronavirus | Le couvre-feu et l’obligation de port du masque levés à Anvers à partir de minuit

Covid-19: à minuit, ce sera fini, le couvre-feu et le port du masque en province d’Anvers.

Le couvre-feu sera levé et le port du masque ne sera plus obligatoire dès ce soir à minuit dans la province d’Anvers, a indiqué la gouverneure Cathy Berx ce mercredi après-midi. Ces deux mesures avaient été instaurées, puis prolongées, pour contrer la reprise de l’épidémie sur le territoire de la province. Elles ne seront plus renouvelées.

«Je conseille à tous de porter un masque buccal à tout moment et de le mettre lorsque le risque de contamination est réel», a-t-elle cependant nuancé.

Les mesures fédérales resteront, elles, bien en vigueur.