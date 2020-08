Un appartement suspendu au-dessus d’un jardin… suspendu sur le toit d’une maison de maître

Un projet d’une audace rare va s’implanter dans une ancienne maison de maître du boulevard Général Jacques, à Ixelles. L’idée: suspendre un appartement à 10m au-dessus du toit, lui-même garni d’un jardin. Ébouriffant.

Un appartement suspendu 10m au-dessus d’un jardin, lui-même suspendu au faîte d’une maison de maître: voilà l’architecture contemporaine audacieuse que verra naître le boulevard Général Jacques. En tout cas, la Commission de concertation ixelloise a rendu un avis favorable «et enthousiaste» à la réhabilitation du 26 de la célèbre entrée de ville. C’est ce qu’annonce Yves Rouyet, Échevin de l’Urbanisme et du Patrimoine d’Ixelles (Écolo).

Le projet est porté par Thomas de Wouters d’Oplinter et dessiné par le duo d’architectes Jacques Ceyssens et Luc Schuiten, ce dernier ayant habitué le public à ses idées futuristes et écolos. L’ensemble transformera donc la bâtisse de 3 étages pour y implanter une fondation culturelle où se donneront concerts jazz et expos, des logements d’artistes en résidence et un logement familial.

Le rez et le 1er accueilleront la fondation, les 2e et 3e les logements d’artistes en résidence et la rehausse, à hauteur des deux immeubles mitoyens, l’appartement familial. Google Street View

À en croire l’échevin, l’idée a séduit la Commission Royale des Monuments et Sites et «reçu un soutien quasi unanime des riverains». Ce n’était pas gagné: plusieurs projets «spéculatifs» visant à la rehausse de cette dent creuse ont été recalés. «Le dernier projet en date prévoyait de construire 4 étages au-dessus de l’immeuble historique, doublant ainsi son gabarit!», rappelle Rouyet. «Le but: y implanter notamment des kots étudiants. La Commune a refusé».

À en croire l’échevin, c’est l’aspect «anti-densité» qui a convaincu la Commission de concertation d’Ixelles, le projet «échappant aux impératifs de rentabilité». Le maître d’ouvrage a ainsi mis en avant «l’idée de prendre le contre-pied de la densification à l’extrême» et ainsi favoriser «l’anti-densité que nous impose la nature». Ainsi, le projet se veut exemplaire au point de vue écologique: perméabilisation de la parcelle, récupération des eaux de pluie, panneaux photovoltaïques, hautes performances énergétiques et... jardin suspendu.