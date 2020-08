Tuto: libérer des gigas de stockage sur votre smartphone Android

Google sort le balai et vous propose de faire le grand ménage sur votre téléphone Android.

Une application fiable et gratuite de Google vous aide à libérer de l’espace sur votre smartphone Android. Son nom: Files by Google. «Nettoyez votre téléphone», propose l’«app» disponible sur le Play Store. «Vérifiez la mémoire disponible et libérez plus d’espace.»

Petit rappel, Google est le développeur du système d’exploitation mobile Android. La firme américaine conçoit également des applications annexes, que les fabricants de téléphone n’ont aucune obligation d’intégrer par défaut à leurs appareils Android.

L’avantage de Files by Google par rapport à une «appli» similaire concurrente, c’est la certitude faire appel à un service vierge de publicités envahissantes, de coûts cachés et d’éventuels abonnements «premium» pour accéder aux fonctions les plus intéressantes.

Files by Google est une trousse de nettoyage de l’espace de stockage de votre smartphone. Capture d’écran

La première étape consiste à installer l’application Files by Google depuis le Play Store.

+ Cliquer ici pour télécharger Files by Google

Au premier lancement, l’«app» réclame une autorisation logique et incontournable, celle d’accéder «aux photos, médias et autres fichiers sur cet appareil.»

Une fois cette autorisation accordée, Files by Google dresse la cartographie de l’occupation du stockage de votre téléphone. Cet état de lieux vous est présenté par catégories. Exemples:

– Dossier multimédia WhatsApp

– Vidéos WhatsApp

– Fichiers indésirables

– Anciennes captures d’écran

– Fichiers volumineux

Prenons l’exemple concret du Dossier multimédia WhatsApp. Par défaut, l’application WhatsApp enregistre sur votre téléphone toutes les photos et toutes les vidéos que vous recevez au fil du temps. Ce dossier peut rapidement occuper plusieurs gigas de stockage.

Si vous demandez à Files by Google de l’effacer, les photos et les vidéos ne disparaissent pas de votre compte WhatsApp. C’est la copie pour consultation immédiate de ces fichiers qui passent à la trappe. Pour revoir une image ou une vidéo dans l’application, il suffira de la télécharger à nouveau.

WhatsApp accumule en douce des gigas de données sur votre appareil Android. Captures d’écran

+ Voici comment nettoyer votre téléphone Android avec Files by Google: – Lancer l’application. – En bas, appuyer sur Nettoyer. – Sélectionner la catégorie de fichiers à nettoyer. – Soit appuyer sur Tous les éléments puis sur Supprimer pour tout effacer. – Soit sélectionner manuellement fichier par fichier puis appuyer sur Supprimer.

Le tri des «applis»

Files by Google vous propose également de répertorier les applications que vous n’utilisez plus ou que vous n’avez plus lancées depuis des lustres. L’accumulation d’«applis» qui ne nous servent est effectivement susceptible d’occuper inutilement des gigas de stockage.

Voici la procédure à suivre:

– Lancer l’application Files by Google.

– En bas, appuyer sur Nettoyer.

– Sélectionner la catégorie Vos applications inutilisées.

– Soit appuyer sur Tous les éléments puis sur Supprimer pour effacer toutes les «applis» inutilisées.

– Soit sélectionner manuellement application par application puis appuyer sur Supprimer.