Les chantiers de la rentrée 2020: de nouvelles zones de travaux s’ajoutent sur nos routes

La rentrée signe le début de plusieurs chantiers sur les routes du pays. Retrouvez la liste des chantiers dans notre article.

La rentrée scolaire approche et la Sofico fait le point sur les principaux chantiers qui débutent sur les autoroutes et les nationales.

Trois nouveaux chantiers vont démarrer en septembre, tandis que d’autres se poursuivent.

NOUVEAUX CHANTIERS

N97 – Ciney: réhabilitation du revêtement

Quoi

Réhabilitation de la N97 de la N4 jusqu’au rond-point de la piscine (5 km) dans les 2 sens.

Quand

Du 7 septembre à la mi-octobre 2020, si les conditions météorologiques sont favorables.

Impact

Vers Dinant

La circulation s’effectuera sur une seule voie avec une vitesse limitée à 50km/h. Les bretelles d’accès et de sortie connectant la N97 à Ciney resteront accessibles pendant la majeure partie du chantier (sauf quelques heures lors des opérations dépose de tarmac à ces endroits).

Vers Havelange

La circulation sera totalement interdite sur la N97 dans le tronçon en travaux. Les véhicules légers seront invités à emprunter la déviation mise en place via la N949, la N938 et la N4 (Leignon, Pessoux).

Les poids lourds seront invités à emprunter la déviation mise en place via les N936, N938 et N4. Tous les poids lourds se rendant à Ciney seront invités à emprunter directement la N4 pour éviter de surcharger le trafic sur les axes secondaires.

La N982 à Barcenale sera interdite aux + 7,5 T (excepté riverains)pendant toute la durée du chantier.

N63 – Réhabilitation du revêtement entre Marche-en-Famenne et Baillonville

Quoi

Réhabilitation du revêtement de la N63 entre Marche et Baillonville (3 km) dans les 2 sens et du rond-point à l’entrée de la ville de Marche.

Quand

Du 14 septembre à la mi-novembre 2020, si les conditions météorologiques sont favorables.

Impact

Première phase (mi-septembre – > mi-novembre)

La circulation sera réduite à une seule voie dans chaque sens (les travaux s’effectueront d’abord dans le sens vers Marche, puis vers Liège) avec une vitesse limitée à 70 km/h. Les usagers venant de Marche et se rendant à la prison ou chez Luxgreen devront effectuer un faire demi-tour à Baillonville, via la sortie de la N929.

L’accès aux commerces (Trafic, Renault, Dacia) se fera via la Vieille Route de Liège. Un aménagement permettant le passage des véhicules sera réalisé à la jonction avec la N839.

Deuxième phase (mi-novembre)

Le rond-point sera totalement fermé à la circulation. Des déviations seront mises en place: les usagers qui viennent de Liège (N63) et qui se dirigent vers Marche seront invités à emprunter la N929, puis la N4. Les usagers venant du centre de Marche, de Bourdon (N86) et de la N4 qui veulent rejoindre Liège via la N63 seront invités à emprunter la N4, puis la N929.? Les usagers qui viennent de la N4 et qui souhaitent se diriger vers Hotton seront invités à circuler via le centre de Marche.

N89 – Réhabilitation du revêtement entre la Barrière de Champlon et Vecmont

Quoi

Réhabilitation du revêtement de la N89 entre la Barrière de Champlon et Vecmont (5 km) dans les 2 sens.

Quand

Du 1er septembre à la fin octobre 2020, si les conditions météorologiques sont favorables.

Impact

Pendant tout le chantier, la circulation sera totalement interdite sur le tronçon en travaux. Les travaux sont découpés en trois phases, des déviations seront mises en place.

Du 01/09 au 20/09: de Vecmont au carrefour vers Journal et IDELUX Environnement

Du 21/09 au 23/10: du carrefour vers Journal et IDELUX Environnement à la Barrière de Champlon

Du 24/10 au 30/10: entre les accès de la N4 au niveau de la Barrière de Champlon

Les périodes des différentes phases annoncées ci-dessus peuvent être légèrement modifiées en fonction du déroulement du chantier et des conditions météorologiques.