De belles pointures pour la nouvelle saison du Marius Staquet

Pierre Richard, Francis Huster, Jannin & Liberski ou encore Rufus sont annoncés au centre culturel mouscronnois, dans les prochaines semaines.

C’est dans un peu moins d’un mois que le centre culturel mouscronnois lancera sa nouvelle saison.

Une programmation où l’on sent la nouvelle impulsion de l’échevin Harduin, offrant un panel encore plus éclectique et attrayant.

Humour, musique, théâtre... Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Parmi les artistes qui fouleront les planches mouscronnoises, on vous détaille déjà huit pointures (sous réserve de changement en fonction de la pandémie et des décisions ministérielles).

1. Francis Huster - 14 janvier 2021 - 20h30

C’est une pointure du cinéma et du théâtre qui sera la première personnalité à faire halte à Mouscron à l’occasion de cette 31e saison. Seul en scène pour «Bronx», il interprétera 18 personnages dans le New York des années 60.

Cette œuvre est l’adaptation d’une pièce américaine devenue le film: «A Bronx Tale» interprété par Robert De Niro au début des années 90.

2. Éric Laugerias - 19 janvier 2021 - 20h30

On connaît davantage la voix que le visage d’Éric Laugerias puisqu‘il est le sociétaire sachant interpréter tous les accents du monde aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier.

Il viendra proposer son hommage à Serge Reggiani. Pour l’occasion, il sera accompagné d’un régional, le talentueux pianiste multirécompensé Simon Fache.

3. Jannin & Liberski - 29 janvier 2021 - 20h30

Une partie des Snuls déboulera en terres hurlues. Le tandem répond enfin à l’attente de le retrouver sur scène pour causer face au public, évoquer son parcours, rejouer quelques sketchs cultes...

4. Rufus - 20 février 2021 - 20h30

Membre du «Café de la Gare» de Coluche pour les plus anciens et l’homme aux os de verre dans «Le fabuleux destin d’Amélie Poulain» pour les plus jeunes, Rufus présentera «La piste de l’utopiste».

«Il interprétera un personnage naïf se posant beaucoup de questions», résume Christian Debaere.

5. Pierre Richard - 17 mars 2021 - 20h30

L’inoubliable grand blond quittera exceptionnellement son vignoble qui l’occupe tant pour la scène mouscronnoise. Le public aura droit à «Monsieur X» qui ne sera pas sans rappeler son personnage maladroit de François Perrin...

«C’est mon coup de cœur personnel, lance Laurent Harduin. Je suis fan de ce comédien qui nous rejoindra au printemps. Il a eu le Molière 2020 du meilleur seul en scène pour cette pièce.»

Une œuvre écrite et mise en scène par Mathilda May. «Elle l’a placé dans un décor hyperréaliste où tout se déglingue au fur et à mesure. Je l’ai vue à Paris. C’est redoutable, efficace. À 84 ans, il donne vraiment l’impression que l’âge n’a pas d’emprise sur lui», dit M. Debaere.

6. Vincent Taloche - 19 mars 2021 - 20h30

Un frère seul en scène, c’est possible! Le plus jeune des deux fera certainement les mimiques qu’on lui connaît mais il chantera surtout. L’humoriste belge interprétera le répertoire de... Bourvil!

Il sera accompagné au piano, à la batterie, à la contrebasse et à l’accordéon.

7. Fabrizio Rongione - 26 mars 2021 - 20h30

Le grand public a découvert le talent de Fabrizio Rongione dans «Rosetta» des frères Dardenne. Ce diplômé du cours Florent proposera «Homo Sapiens» à l’humour désopilant. Il abordera notamment le fait que Jules César fut le premier à envoyer des fake news en communiquant de fausses informations pour mieux attaquer...

Lorsqu’on sait qu’il s’agit d’une production du théâtre de la Toison d’or, on peut quasiment être assuré de fous rires garantis...

8. Frank Michael - 8 mai 2021 - 15 heures

Enfin, le chanteur promis pour cette rentrée est décalé pour cause de Covid, terminant (presque) plutôt que lançant cette saison avec «Le grand amour».

Un siège d’écart plutôt que deux? Pour cette 31e, toute l’équipe espère forcément un assouplissement des règles. L’échevin des Affaires culturelles, Laurent Harduin, et le directeur du Marius Staquet, Christian Debaere, doivent notamment rencontrer Brigitte Aubert, ce jeudi. À l’instar des villes comme Liège ou Mons, on espère aussi pouvoir accueillir un public le plus large possible via une dérogation de la bourgmestre autorisant un siège plutôt que deux entre chaque «bulle» qui prendra place en la salle Raymond Devos et en l’auditorium André Demeyère...

La billetterie est ouverte. Infos et réservation: 056 860 160 - www.centrecultureldemouscron.be

