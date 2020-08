Une app mobile pour la plateforme Brulingua d’Actiris

Actiris lance l’application Brulingua destinée à l’apprentissage des langues. Elle complète la plateforme du même nom, en ligne depuis 2013.

Actiris lance l’application Brulingua destinée à l’apprentissage des langues, annonce l’Office régional bruxellois de l’emploi mercredi dans un communiqué. Elle complète la plateforme du même nom, déjà en ligne depuis 2013.

Le site internet, auparavant réservé aux demandeurs d’emploi de la région, est accessible gratuitement à l’ensemble des Bruxellois depuis 2018. Ainsi, 61.549 personnes sont inscrites sur la plateforme, qui propose l’apprentissage de quatre langues: le néerlandais, l’anglais, l’allemand et le français.

En se dotant d’une application complémentaire basée sur le microlearning, une approche pédagogique proposant des leçons plus courtes et des missions à accomplir, Actiris espère «inciter encore davantage de Bruxellois à se lancer dans une nouvelle aventure linguistique».

Le directeur général d’Actiris, Grégor Chapelle, mentionne une étude de view.brussel, l’Observatoire bruxellois de l’emploi et de la formation, d’après laquelle les chances d’obtenir un emploi augmentent de 34 à 46% pour les chercheurs d’emploi qui connaissent la deuxième langue nationale. «Brulingua, en ligne ou via l’application, est une solution. Il est aussi possible de tester son niveau de connaissance dans les espaces langues d’Actiris et de bénéficier de chèques-langues pour suivre une formation», indique-t-il. Et d’ajouter qu’Actiris collabore aussi avec le VDAB Brussel, qui peut accompagner le chercheur d’emploi bruxellois en néerlandais.

Selon le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt, la crise économique qui s’annonce aura pour conséquence une contraction des offres d’emploi et une augmentation du nombre de chercheurs d’emploi. «L’acquisition de nouvelles compétences, notamment linguistiques, doit devenir un passage obligé pour les chercheurs d’emploi afin d’augmenter leur attractivité auprès des employeurs», déclare-t-il.

L’application mobile est disponible sous Android et IOS pour les résidents bruxellois de plus de 18 ans. La Région wallonne, de son côté, propose l’application Wallangues.