Homophobe, Instagram? L’indignation d’Angèle après la mésaventure vécue par un influenceur belge

De nombreux internautes se sont offusqués de la mésaventure vécue il y a dix jours par François Coune, ce Bruxellois passionné de littérature et influenceur sur le réseau social Instagram.

François Coune est passionné de littérature. Ce Bruxellois de 24 ans a d’ailleurs fait de cette passion le sujet d’un site Internet, dont il relaie l’actualité sur le compte Instagram @livraisondemots.

Régulièrement, celui qui est désormais suivi par près de 20 000 internautes présente ses coups de cœur, ses coups de griffe aussi, de sorte à faire vivre sa communauté autour de cette passion du livre, mais aussi d’autres arts comme la musique ou la gastronomie.

Seulement voilà: depuis quelques jours, c’est pour quelque chose de tout-à-fait différent que François Coune fait, bien malgré lui, la Une du web. Après avoir posté une photo de lui et son petit ami enlacés afin de lui témoigner son amour, le réseau social Instagram a censuré l’image, jugeant celle-ci «violente ou explicite».

Et l’histoire serait sans doute passée un peu plus inaperçue si une autre personnalité, de plus grande envergure encore, n’avait pas relayé ce fâcheux incident...

- «Sérieux Instagram!? Sérieux???», a ainsi réagi la chanteuse belge Angèle, aux près de 3 millions d’abonnés.

Il faut dire que cette dernière vient elle-même de faire son coming out via ledit réseau.

«Aucune réponse»

Contacté par Le Parisien, François Coune se dit choqué par cette censure: «Sur le coup, j’étais vraiment au plus bas. C’est violent. Je suis influenceur. Instagram, c’est comme mon employeur. La seule fois où je partage mon intimité, il casse tout. C’est aberrant en 2020. Il y a des comptes qui publient de la torture animale, d’autres qui encouragent à traquer les homosexuels… Instagram ne les censure pas. Pourquoi cela arrive à moi?»

Ce n’est pas la première fois qu’Instagram se voit ainsi pointé du doigt. L’algorithme censé détecter les photos problématiques a-t-il eu un couac? S’agit-il d’une intervention humaine? D’une photo qui aurait été signalée comme «inappropriée»?

Joint par Le Parisien, le réseau social n’a pu apporter de réponse.

Entre-temps, le post de François Coune a été débloqué. C’est déjà ça...