Important accident de la circulation impliquant trois véhicules à Liège

Un accident de la circulation, impliquant trois véhicules, s’est produit mercredi peu avant midi, boulevard Kleyer à Liège, a indiqué la police de Liège. Le boulevard a été fermé à la circulation le temps de l’intervention des secours.

Mercredi, vers midi, un accident de la circulation impliquant un camion, une camionnette et une voiture s’est produit sur le boulevard Kleyer à hauteur du numéro 135. La chaussée a été fermée à la circulation et une déviation a été mise en place, via les rues Bel Horizon et du Laveu.

Les sept personnes qui se trouvaient dans la camionnette ont été blessées et transférées vers un hôpital liégeois afin de subir des examens complémentaires.

Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident sont inconnues.