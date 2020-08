Facebook vous impose sa nouvelle interface

Les usages mobiles et les applications sont clairement des sources d’inspiration pour la nouvelle version du site web de Facebook. Facebook

Fond noir et photos plus grandes, le site web du réseau social de Mark Zuckerberg fait sa révolution.

Il est temps de faire vos adieux à l’ancienne interface de Facebook. Dès septembre, le réseau social vous imposera la nouvelle mise en page revue et corrigée. Pour le meilleur ou pour le pire?

Piqûre de rappel, le géant américain gère de front quatre plates-formes majeures sensiblement différentes: le site web classique (ici), le site web mobile (ici), l’application iOS (iPhone, iPad), l’application Android.

De son propre aveu, la firme a délaissé son bon vieux site web ces dernières années. Au point de ressentir la nécessité d’injecter en mai 2020 une nouvelle édition jusqu’ici facultative.

Cette période de transition touche à sa fin. Courant septembre, le navigateur de votre ordinateur (Chrome, Edge, Firefox…) relaiera exclusivement la nouvelle interface du site www.facebook.com.

Facebook annonce en personne la désactivation de l’interface classique dès septembre. Capture d’écran

«Afin de construire le nouveau site», assure Facebook la main sur le cœur, «nous avons passé plusieurs mois à échanger avec les utilisateurs sur la façon dont nous pourrions améliorer l’expérience web et nous sommes enthousiastes à l’idée dévoiler le résultat de leurs recommandations pour que chacun puisse en bénéficier.»

+ Faites glisser à gauche et à droite la ligne verticale blanche pour comparer les deux interfaces:

Facebook promet monts et merveilles avec son nouveau «layout» (mise en page):

– «Le fil d’actualité est plus large et plus immersif.»

– «La page d’accueil se charge plus rapidement et les transitions entre les différentes pages sont nettement plus rapides.»

– «Une gestion des pages, groupes et événements encore plus simple.»

– «Des photos et vidéos en plein écran.»

– «Activez le mode sombre pour reposer vos yeux»

Vous souhaitez activer spontanément la nouvelle interface sans attendre septembre?

Voici la marche à suivre:

– Se connecter à son compte Facebook sur le navigateur de son ordinateur.

– Cliquer gauche en haut à droite sur la flèche vers le bas.

– Dans le menu déroulant qui vient d’apparaître, cliquer gauche sur Passer au nouveau Facebook.

L’option pour basculer de l’ancien au nouveau Facebook est disponible depuis mai 2020. Capture d’écran

Une fois le pas franchi, force est de constater que le fil d’actualité gagne en lisibilité. Par défaut, sa largeur à l’écran est nettement supérieure. Les publications font la part belle à des photos et à des vidéos aux dimensions revues à la hausse.

Tout n’est évidemment pas parfait. Manque par exemple à l’appel un raccourci unique pour afficher directement en plein écran la messagerie Facebook Messenger.

Les bienfaits du Mode sombre

La nouvelle interface du site web www.facebook.com vous autorise à adopter le Mode sombre. Schématiquement, un fond noir remplace le traditionnel fond blanc à l’heure de ménager vos yeux. C’est une petite bénédiction.

«Le mode sombre minimise les reflets sur votre écran dans des environnements peu éclairés», argumente le réseau social, «et vous permet de profiter de la plateforme Facebook où que vous soyez.»

Voici comment activer et désactiver le Mode sombre:

– Se connecter à son compte Facebook sur le navigateur de son ordinateur.

– Condition, avoir activé la nouvelle interface.

– Cliquer gauche en haut à droite sur la flèche vers le bas.

– Dans le menu déroulant qui vient d’apparaître, cliquer gauche l’interrupteur Mode sombre pour l’activer ou le désactiver.

-

L’archive

Comme le rappelle le film de David Fincher The Social Network, le service Facebook s’appelait à l’origine The Facebook. Lancé en février 2004, le site web thefacebook adoptait les codes des mises en page de l’époque: