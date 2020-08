Tony Martin deux ans de plus chez Jumbo-Visma

L’Allemand Tony Martin a prolongé de deux ans, jusqu’en 2022, son contrat avec la formation néerlandaise Jumbo-Visma, a indiqué cette dernière.

Tony Martin, 35 ans, en est à sa deuxième saison chez Jumbo-Visma, après deux saisons chez Katusha et cinq chez QuickStep.

«Je me sens bien dans cette équipe. J’aime mon rôle et les leaders me donnent beaucoup en retour, c’est donc avec plaisir que je prolonge», déclare l’ancien champion du monde du contre-la-montre, qui sera samedi au départ du Tour de France à Nice.