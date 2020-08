IBA: accord de licence stratégique en Chine d’une valeur minimum de 100 millions d’euros

La firme technologique IBA de Louvain-la-Neuve vient de signer un contrat d’une valeur de plus de 100 millions d’euros avec la Chine.

La firme technologique IBA de Louvain-la-Neuve, premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, a annoncé mercredi la signature d’un accord de licence stratégique avec CGN Nuclear Technology Development Co. et sa filiale en propriété exclusive CGN Dasheng Electron AcceleratorTechnology Co., pour les droits exclusifs sur la technologie Proteus PLUS d’IBA en Chine.

La valeur minimale de l’accord en faveur d’IBA dépasse les 100 millions d’euros. Un premier paiement de 20 millions d’euros est attendu dans les prochains jours. Les versements suivants seront étalés sur les quatre prochaines années, indique IBA.

«IBA aura pour responsabilité d’assister et de former le personnel de CGN Dasheng pour le développement, la production, la gestion et la maintenance de la technologie Proteus PLUS. IBA et CGN Dasheng travailleront ensemble pour améliorer l’offre de protonthérapie, sa commercialisation, son approvisionnement et l’information clinique en République populaire de Chine», précise IBA.

IBA a annoncé mercredi un chiffre d’affaires de 109,7 millions d’euros au premier semestre en baisse de 14,3% par rapport à la même période l’an dernier. Son carnet de commandes en équipements et services reste très élevé avec valeur de 1,1 milliard d’euros.