NBA: Giannis Antetokounmpo élu défenseur de l’année

Giannis Antetokounmpo, la star de Milwaukee, a été désigné meilleur défenseur de la saison NBA, privant le Français Rudy Gobert d’une troisième distinction d’affilée, a annoncé la ligue nord-américaine de basket.

Antetokounmpo, grand artisan de l’excellente saison régulière des Bucks, a devancé largement aux suffrages l’ailier des Lakers Anthony Davis, 2e, et le pivot du Utah Jazz Rudy Gobert. Il est le second joueur de la franchise du Wisconsin à décrocher ce trophée après Sidney Moncrief.

Favori pour conserver son titre de MVP de la saison (meilleur joueur), il pourrait surtout être le troisième joueur de l’histoire à cumuler cette distinction et celle de défenseur de l’année lors de la même saison, comme seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon le furent sous le maillot des Bulls et des Rockets.

Cette saison le Grec a tourné à 29,5 points, 13,6 rebonds, 5,6 passes, 1 contre et 1 interception en moyenne.

Il dispute actuellement les play-off dans la bulle de Disney World en Floride où ses Bucks ne sont qu’à une victoire, contre Orlando, d’une qualification pour les demi-finales de conférence Est.