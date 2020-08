Lionel Messi souhaite quitter le Barça: fin d’une histoire d’amour?

Fin d’une histoire d’amour?

Si Messi quitte la Catalogne, ce serait la fin d’une longue et belle histoire d’amour entre la Pulga (»puce», en espagnol) argentine et le Barça: arrivé au club en 2000 à l’âge de 13 ans, Messi a ensuite gravi tous les échelons au sein de l’un des clubs les plus prestigieux au monde pour finir par obtenir le statut de «meilleur joueur de tous les temps», comme on l’assure à Barcelone.

Il s’agit surtout un séisme pour la planète football, qui a du mal à s’imaginer la superstar argentine sous d’autres couleurs que le rouge et le bleu catalans.

Les négociations autour de son astronomique clause libératoire, fixée jusqu’à maintenant à 700 millions d’euros, seront décisives pour son éventuel départ du club, comme cela avait été le cas pour le transfert de son éternel rival portugais Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus Turin, en juillet 2018, contre 105 millions d’euros.

D’après la presse spécialisée, trois clubs auraient les moyens pour prétendre pouvoir accueillir la légende argentine dans leurs rangs: le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan et Manchester City.