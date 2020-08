Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 26 août

Un agent secret à l’envers, des accros aux smartphones et des yeux innocents: il y a tout cela, et (un peu) plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 26 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Tenet

Film de science-fiction de Christopher Nolan. Avec John David Washington, Robert Pattinson et Elizabeth Debicki. Durée: 2 h 31.

Ce que ça raconte

Un agent secret doit éviter une catastrophe planétaire armé d’un seul mot: Tenet. Durant son enquête, il va faire des découvertes… renversantes.

Ce qu’on en pense

Le nouveau Christopher Nolan est une prouesse de mise en scène, du vrai cinéma prévu pour la salle avec pop-corn. Mais aussi un vrai casse-tête intellectuel. Aïeuh.

La critique complète

Petit pays

Drame d’Éric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve et Djibril Vancoppenolle. Durée: 1 h 53.

Ce que ça raconte

Alors que la guerre éclate entre les Hutu et les Tutsi, Gabriel, dix ans, tente de mener sa vie dans son petit pays, le Burundi. Mais il échappera difficilement aux combats des adultes.

Ce qu’on en pense

Le récit du génocide vu au travers des yeux de ce gamin s’étale tellement qu’il en devient inégal. Dommage, parce qu’il nous raconte des choses intéressantes sur l’acceptation de l’autre.

Effacer l’historique

Comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Avec Blanche Gardin. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Trois voisins victimes des technologies décident de récupérer leurs données stockées dans le cloud. Et de récupérer, par là, un peu de leur dignité. Pari impossible? Certainement.

Ce qu’on en pense

Ces Don Quichotte des temps modernes sont irrésistibles. À la fois pathétiques et courageux, ils grattent avec humour notre addiction aux écrans.

Evge

Drame de Nariman Aliev. Avec Akhtem Seitablaev et Remzi Bilyalov. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Un père et son fils partent en Crimée pour enterrer le fils aîné mort pendant la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Ce qu’on en pense

En nous renvoyant une image pertinente d’un peuple trop souvent oublié, ce drame interpelle mais reste dans son ensemble peu trépidant.