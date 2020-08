Lancement de Sooner, nouvelle plateforme belge de vidéo à la demande dédiée au cinéma

Sooner, la nouvelle plateforme belge de vidéo à la demande dédiée au cinéma, est désormais disponible partout en Belgique. Conçu par et pour les cinéphiles, Sooner propose un vaste catalogue de films belges, européens et d’ailleurs.

Sooner résulte de l’initiative des plateformes de vidéo à la demande UnCut et UniversCiné, qui ont décidé d’unir leurs catalogues et de s’associer à de nouveaux partenaires européens.

Outre les dernières nouveautés, les cinéphiles pourront visionner des films primés dans les plus grands festivals internationaux, des films cultes et des grands classiques, de tous les genres, ainsi que des documentaires et des films d’animation.

Enrichi de près de 7.000 films, le catalogue de Sooner est disponible en deux langues, accessible par abonnement, à la location ou à l’achat et sera complété chaque mois par des dizaines de films. L’offre devrait également être étoffée par une sélection de séries européennes dès l’année prochaine.

Les films belges représentent environ 15% de son catalogue, parmi les 75% de films européens qu’il contient.

«Afin de promouvoir et de faire honneur au cinéma indépendant au-delà de nos frontières, il était essentiel de mettre en place une alliance entre les différents acteurs européens engagés dans le secteur de la VOD. C’est chose faite! Sooner rassemble, sous un label unique, les films de plus de 300 producteurs, agents de ventes et distributeurs européens», explique le créateur d’UniversCiné Belgium, Maxime Lacour.

«Notre public, passionné, pourra trouver du contenu à la fois spécifique et pointu d’une part, mais aussi divertissant et accessible. Notre ligne éditoriale se démarque des concurrents généralistes. Sooner se veut à la fois européen, artistique, multiculturel, ouvert et indépendant», souligne de son côté Pierre Berger, responsable du marketing et des opérations.

L’abonnement Sooner souscrit en Belgique est accessible partout en Europe et notamment disponible sur smartphones et tablettes.