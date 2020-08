Bretagne Classic: Elizabeth Deignan décroche la victoire chez les dames

Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo) a remporté la course féminine du Bretagne Classic à Plouay en France. La Britannique s’est imposée devant sa compatriote Elizabeth Banks dans un sprint à deux. L’Italienne Chiara Consonni complète le podium.

Le parcours a été totalement revu pour cette année avec un premier tour de 46,5 kilomètres suivi de trois boucles de 13,7 kilomètres dans et autour de Plouay.

À 36 kilomètres de l’arrivée, une partie du peloton a été victime d’une chute dont la tenante du titre Anna van der Breggen. Une fois l’échappée reprise, Elizabeth Banks tentait sa chance avec Elizabeth Deignan et Jip van den Bos.

Van den Bos lâchée à 30 kilomètres, Banks et Deignan résistaient au retour d’un groupe de dix coureuses et c’est Deignan qui se montrait la plus rapide au sprint.

Côté belge, Valérie Demey termine meilleure belge avec une 21e place. Lotte Kopecky termine 23e tandis que la championne de Belgique Jesse Vandenbulcke a dû se contenter d’une 33e place.