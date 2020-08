10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer

«Trop d’incohérences pour la rentrée scolaire»; Coup de chaud pour les jeunes sapins; 50 histoires de vélos insolites… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer.

1 TÉMOIGNAGES | Comment ces instituteurs primaires ont utilisé le numérique durant le confinement

Durant le confinement, des enseignants ont utilisé des outils numériques pour continuer à donner cours et garder le contact avec leurs élèves. Toute cette semaine, nous revenons sur cette période si particulière. Pour le second chapitre de ce grand-angle, rendez-vous en primaire.

2 «Trop d’incohérences pour la rentrée scolaire»

La rentrée scolaire approche à grands pas. Tous les élèves retourneront à l’école le 1er septembre mais beaucoup d’inconnues demeurent.

+ «Je ne sais pas comment cette rentrée va se passer »

3 INFOGRAPHIES | Coronavirus: comment Bruxelles est devenu le principal foyer de contamination en Belgique

Comme attendu, Bruxelles-Capitale est devenu le principal foyer de la pandémie du coronavirus en Belgique. La preuve en quelques chiffres.

4 Anhée: coup de chaud pour les jeunes sapins

Dans les champs de Sapi Grange à Anhée, certainesespèces de jeunes sapins ont cramé. Mais les gérants l’assurent, il y en aura pour tout le monde lors des fêtes de fin d’année.

+ Les effets en 2024

5 SÉRIE D’ÉTÉ | En vacances chez nous: le 81, ce qui se tram de mieux à Bruxelles

Le tram 81 est le plus ancien de Bruxelles. Il est aussi le plus populaire. Embarquez pour une traversée est-ouest vers édifices classés, quartiers populaires, restos et bars branchés, musées et parcs méconnus.

+ Le touriste se laisse volontiers tenter à Porto ou San Francisco, alors pourquoi pas à Bruxelles ?

6 Des actions en réaction à Chassepierre

Hier, nous rappelions ce qu’aurait dû être Chassepierre ce week-end. Aujourd’hui, focus sur ce qui a été réalisé cette année malgré la pandémie.

7 50 histoires de vélos insolites dans un beau livre

Le Carolo Pascal Mageren recourt au crowdfunding pour éditer le tome 2 de son livre de «vélosophie». 50 histoires à savourer sur la petite reine.

8 Des plats «fiesses de Wallo» à emporter

Pas de fêtes de Wallonie cette année dans les rues de Namur. Qu’à cela ne tienne, la dispouye et la djote s’invitent chez vous!

9 Des cosmétiques made in Spa à base de mauvaises herbes

Fascinée par les plantes et soucieuse de travailler de manière responsable, Mariana Santos a lancé sa marque de cosmétiques, Herbes Folles. Des produits de beauté naturels composés de mauvaises herbes et conçus chez nous.

10 À 113 ans, le Touriste IV devrait retrouver une seconde jeunesse

Un bateau classé, devenu inexploitable pour les croisières, a été racheté par un couple de passionnés. Ils veulent lui rendre son lustre d’antan. Leur idée: créer des chambres d’hôtes.

