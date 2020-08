Bretagne Classic: Bora-Hansgrohe ne prend pas le départ après un test positif d’un coureur

La formation Bora-Hangrohe s’est retirée avant le départ de la Bretagne Classic, mardi, après l’annonce du test positif au Covid-19 d’un de ses coureurs, dont le nom n’a pas été communiqué.

«Nous avons reçu le résultat positif ce matin et avons réagi immédiatement», a déclaré dans un communiqué Jan-Niklas Drost, le médecin de l’équipe. «L’équipe ne peut pas participer à la course. Tous les membres qui ont été en contact avec le coureur seront placés en quarantaine selon les règles officielles. Le coureur concerné est asymptomatique et ne présente pas de signe de maladie.»

Les Italiens Cesare Benedetti et Oscar Gatto, l’Allemand Marcus Burghardt, le Luxembourgeois Jempy Drucker, l’Autrichien Patrick Gamper, l’Australien Jay McCarthy et le Néerlandais Ide Schelling étaient les coureurs engagés par Bora-Hansgrohe en Bretagne.

L’UCI va renforcer ses contrôles pour la sécurité des coureurs

L’Union cycliste internationale (UCI) va renforcer ses contrôles et lancer une refonte des conditions de sécurité pour les coureurs, a-t-elle annoncé mardi. Une décision qui fait suite aux nombreuses graves chutes qui ont émaillé la reprise de la saison.

«L’UCI se réjouit que la saison de l’UCI WorldTour et de l’UCI Women’s WorldTour ait pu redémarrer depuis le 1er août», a débuté l’UCI dans son communiqué. «Néanmoins, l’UCI est extrêmement préoccupée sur le plan de la sécurité par la multiplication des chutes sérieuses intervenues depuis cette reprise.»

L’instance internationale fait référence à la chute de Fabio Jakobsen au Tour de Pologne, celle de Remco Evenepoel au Tour de Lombardie ou encore celles de Steven Kruijswijk, Primoz Roglic ou Emanuel Buchmann sur le Critérium du Dauphiné.

«La sécurité demeurant la responsabilité des organisateurs, l’UCI a pris immédiatement les mesures prévues au règlement, poursuit ses investigations et il n’est pas à exclure que des procédures disciplinaires soient mises en œuvre.»

Des événements qui ont poussé l’UCI à renforcer les contrôles pour garantir la sécurité des sécurités avec la présence de ses Conseillers Techniques sur les différentes courses. De plus, la fédération internationale va «lancer une refonte en profondeur des conditions de sécurité en liaison avec les coureurs, les équipes et les organisateurs».

«La sécurité des coureurs est une priorité pour l’Union Cycliste Internationale qui y attache la plus grande importance. Nous entendons l’inquiétude des coureurs sur les conditions de sécurité dans l’exercice de leur métier et nous sommes déterminés à aller plus loin en apportant une réponse forte et appropriée», a réagi David Lappartient, le président de l’UCI.