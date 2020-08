L’offre complète de la STIB de retour à la rentrée scolaire

La STIB reprendra son offre complète dès la rentrée scolaire, indique-t-elle mardi matin. Les voyageurs pourront de nouveau bénéficier de l’entièreté des horaires proposés sur le réseau de transport urbain dès le 31 août.

La société bruxelloise de transports publics adapte chaque année son offre à la rentrée scolaire, ce sera encore le cas cette année. Mais surtout, c’est le retour de l’offre complète de mobilité à Bruxelles, réduite lors de la crise sanitaire du coronavirus, qui est attendu à partir du lundi 31 août.

Un régime spécial avait été mis en place durant le confinement pour favoriser les trajets vers les activités essentielles que sont les commerces, les hôpitaux, etc. En fonction des différentes phases de déconfinement (réouverture des commerces, des écoles,…), les fréquences avaient ensuite été renforcées jusqu’à la période des vacances scolaires, période pendant laquelle le réseau bruxellois de transport public a suivi un rythme estival.

Dès le 31 août, l’horaire d’été fera place à l’horaire jaune, classique. La STIB proposera alors de nouveau une offre normale et complète.

Cette reprise s’accompagnera également, comme à chaque rentrée, de quelques changements sur le réseau, avec notamment une amélioration de la fréquence le dimanche après-midi sur les lignes 34 et 60, des départs supplémentaires en semaine le matin sur les lignes 47, 56 et 88, des modifications d’itinéraires sur les lignes 13, 88 et 98, une déviation de la ligne 51 et la création d’une ligne temporaire.