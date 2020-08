US Open: Jelena Ostapenko à son tour forfait, tout comme Carla Suarez Navarro

La Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 42), lauréate de Roland-Garros en 2017, s’est retirée de la liste des engagées à l’US Open, a annoncé lundi la WTA. L’Espagnole Carla Suarez Navarro (WTA 69) en a fait de même.

Ces forfaits s’ajoutent à une longue liste, qui comprend les N.1 et 2 du classement mondial, Ashleigh Barty et Simona Halep, la tenante du titre, Bianca Andreescu (WTA 6) mais aussi Elena Svitolina (WTA 5), Kiki Bertens (WTA 7) et Belinda Bencic (WTA 10). Six joueuses du top-10 seront ainsi absentes à Flushing Meadows pour le tournoi du Grand Chelem, qui se tiendra à huis clos.

Côté belge, Elise Mertens (WTA 22) et Alison Van Uytvanck (WTA 58) sont engagées dans le tableau principal. Kim Clijsters a reçu une invitation, mais souffre d’une blessure aux abdominaux qui l’a contrainte à déclarer forfait pour le tournoi de Cincinnati.