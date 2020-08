Remco Evenepoel: «Six mois avant de pouvoir être de nouveau au top»

Interrogé à sa sortie de l’hôpital de Herentals ce lundi, le prodige belge se donne déjà un objectif de reprise malgré la longue revalidation qui l’attend après sa grave chute au Tour de Lombardie.

Neuf jours après sa chute terrible au Tour de Lombardie, Remco Evenepoel a enfin pu rentrer chez lui. Victime d’une fracture du bassin et de l’os pubien, le coureur belge s’est montré lucide très lucide à sa sortie de l’hôpital de Herentals ce lundi. «Jeudi dernier, le jour du championnat de Belgique du chrono, j’ai pu faire mes premiers pas. Ce lundi, jour du championnat d’Europe de chrono, je peux rentrer chez moi. J’avais des chances de remporter ces deux courses mais pouvoir quitter l’hôpital est aussi à une victoire personnelle», a-t-il déclaré à nos confrères de VTM et Het Laatste Nieuws.

Il faut dire que Remco a eu beaucoup de chance dans son malheur. En chutant à seulement quelques centimètres d’un rocher, il a évité une issue bien plus tragique. «Le fait que je sois toujours là, que je suis toujours vivant et que je peux bouger, c’est le plus important.»

Je dois rester au repos au moins jusqu’à la fin septembre.

C’est désormais une longue revalidation, aux côtés du célèbre kiné Lieven Maesschalck, qui attend le phénomène belge du cyclisme. «Les fractures ne se sont pas encore rétablies. Je dois rester au repos au moins jusqu’à la fin septembre. Pour un cycliste, ce sont des fractures assez compliquées, qui doivent être complètement réparées avant de pouvoir remonter sur un vélo.»

Alors qu’il faisait figure de favori pour des courses comme Tirreno-Adriatico ou le Giro, Remco Evenepoel doit déjà tirer un trait sur cette saison 2020. Toutefois, malgré la période difficile qui l’attend, le jeune leader de Deceuninck-Quick Step reste optimiste. Il espère faire son retour entre février et mars 2021. «Il faudra beaucoup de sueur et de larmes. Ce sera une route longue et difficile. Nous parions sur six mois avant de pouvoir être de nouveau au top», conclut le coureur de 20 ans.