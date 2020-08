NBA: Miami qualifié, les Lakers et Milwaukee se détachent, Oklahoma égalise

Miami s’est qualifié pour les demi-finales des playoffs de la Conférence Est dans le championnat nord-américain de basket (NBA) en battant lundi Indiana 99-87, signant un quatrième succès en autant de rencontres dans cette série.

Goran Dragic (23 points) et Bam Adebayo (14 points, 19 rebonds) ont été déterminants. Côté Indiana, éliminé au premier tour des playoffs pour la cinquième saison consécutive, Victor Oladipo a marqué 25 points et le pivot Myles Turner a terminé avec 22 points et 14 rebonds.

Le Heat affrontera en demi-finale de conférence le vainqueur de Milwaukee/Orlando. Les Bucks sont en ballotage favorable après leur victoire 121-106 qui leur permet de mener 3 victoires à 1. Giannis Antetokounmpo, auteur de 31 points, a porté Milwaukee, qui a pu compter sur le réveil de Khris Middleton dans le dernier quart-temps: alors que les deux équipes étaient au coude-à-coude, Middleton a inscrit 18 de ses 21 points dans le dernier quart, remporté 37-25 par les Bucks.

Milwaukee n’est plus qu’à une victoire de la qualification. Dans cette conférence, Boston et Toronto, champion en titre, sont déjà qualifiés après des victoires autoritaires (4-0) respectivement sur Philadelphie et Brooklyn.

Tout reste encore à faire à l’Ouest, où toutes les séries sont en cours. Les Lakers ont pris le large sur Portland (3-1) en s’imposant 135-115. La journée de lundi, le 24/08, a été décrétée «Kobe Bryant Day» (en référence à ses numéros de maillot), la légende des Lakers disparue il y a sept mois dans un accident. L’équipe californienne a plié le match en première période, conclue 80-51, ce qui a permis à LeBron James de ne jouer que 26 minutes pour 30 points (4/5 à longue distance, 10 rebonds, 6 passes) inscrits. Anthony Davis et Kyle Kuzma ont ajouté 18 points chacun.

Oklahoma City est revenu à égalité 2 victoires partout sur Houston. Toujours privés de Russell Westbrook, pas encore remis d’une blessure à un quadriceps, les Rockets ont beaucoup tenté à distance, 58 fois exactement, pour un taux de réussite de presque 40%. Plutôt correct, mais insuffisant pour l’emporter. La différence s’est faite dans le 4e quart-temps, durant lequel Chris Paul et Dennis Shroeder, en sortie de banc, ont été déterminants, inscrivant chacun 8 et 9 de leurs 26 et 30 points du match.

En face, James Harden a inscrit 32 points, 15 passes, 8 rebonds et 4 interceptions.