Tour de France: B & B Hotels-Vital Concept sélectionne Jens Debusschere

L’équipe B & B Hotels-Vital Concept, pour sa première participation au Tour de France, a sélectionné Jens Debusschere. La sélection, composée de sept Français, a été annoncée lundi.

La formation française a choisi de lancer le néo-pro Maxime Chevalier, 21 ans. Formé à Pontchâteau (Loire-Atlantique) puis au VCP Loudéac, le réservoir de l’équipe professionnelle, le jeune coureur est l’un des néophytes du groupe présenté lundi par son manager général Jérôme Pineau.

Deux autres coureurs, Cyril Barthe (24 ans) et Quentin Pacher (28 ans), découvriront eux aussi le Tour.

Bryan Coquard, qui vise son premier succès d’étape dans le Tour après avoir manqué les trois dernière éditions, et Pierre Rolland, double vainqueur d’étape par le passé, sont les chefs de file de la formation bretonne, les «Men in Glaz». Cyril Gautier et Kévin Reza complètent l’effectif.