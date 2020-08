Coronavirus: report du 5e United Music of Brussels

United Music Of Brussels est reporté. United Music of Brussels

Coronavirus oblige, la 5e édition de United Music Of Brussels est reportée «jusqu’à nouvel ordre». L’événement devait se tenir le 5 septembre.

La cinquième édition de United Music Of Brussels, initialement prévue le 5 septembre, est reportée «jusqu’à nouvel ordre», ont annoncé lundi La Monnaie, le Belgian National Orchestra et BOZAR, organisateurs de cette promenade musicale. Ces derniers évoquent des mesures de sécurité sanitaire qui «vont à l’encontre de la nature profonde de l’événement» et une situation à Bruxelles toujours précaire.

United Music of Brussels est né en 2016 au lendemain des attentats de Bruxelles, avec la vocation d’apporter une contribution à la reprise de la vie urbaine.

«Ces dernières années, United Music of Brussels a permis de jeter des ponts, de collaborer et de sortir de notre zone de confort, tout en attirant un public varié à des emplacements inhabituels de la capitale», relatent les trois institutions dans un communiqué commun.

«Il est pour le moment impossible d’organiser des concerts pour un public diversifié sur plusieurs sites originaux de la capitale», poursuivent-elles, indiquant toutefois collaborer étroitement dans le but de proposer, chacune, une nouvelle saison de musique classique et symphonique à part entière «afin de pouvoir remplir leur mission essentielle en ces temps difficiles.»

Les trois établissements affirment enfin que le secteur culturel, durement touché par les exigences en matière de sécurité, souhaite pouvoir reprendre ses activités normalement.

«Nous demandons donc avec insistance la confiance des autorités et invitons chaleureusement le public à venir assister aux prochains concerts», concluent-ils.