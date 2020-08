«Les clients devaient cacher leurs cannettes»: une librairie fermée à Schaerbeek

La zone de police Bruxelles-Nord a fait fermer une librairie, rue de Brabant à Schaerbeek, pour non-respect de l’interdiction partielle de vente d’alcool. Celle-ci est interdite sur les communes de Schaerbeek, St-Josse et Evere entre 22h et 7h.

La zone de police Bruxelles-Nord a fait fermer une librairie, rue de Brabant à Schaerbeek, dans la nuit de dimanche à lundi, pour non-respect de l’interdiction partielle de vente d’alcool. «Cette vente visait sciemment à enfreindre l’interdiction car les clients recevaient comme instruction de cacher la cannette de bière achetée dans leur manche», a déclaré la zone de police, lundi. Elle a procédé à la fermeture administrative du commerce et rédigé un procès-verbal. Celui-ci sera transmis à la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne, qui pourra décider éventuellement d’une sanction.

La vente d’alcool à emporter est interdite entre 22h00 et 07h00 sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Nord, autrement dit dans les communes de Schaerbeek, de Saint-Josse-ten-Noode et d’Evere.

L’interdiction est entrée en vigueur vendredi, et ce jusqu’au 13 septembre, pour remédier aux troubles à l’ordre public liés à la consommation d’alcool. Elle concerne tous les commerces sauf les cafés, les restaurants et les services de livraison, et vise les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 1,2%.