Namur peut contraindre l’ACFF à une AG extraordinaire

L’ACFF pourrait considérer cette demande d’AG extraordinaire, mais encore faut-il qu’une décision majoritaire y soit prise.

Cela fait quelques jours que nous évoquons des démarches entamées par le club de la capitale wallonne et son avocat dans l’optique de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) de l’ACFF. Le but: ne pas faire descendre d’équipes en conséquence de l’arrêt exceptionnel des championnats, et donc l’établissement de séries de 16, 17 voire 18 équipes en 2020-2021. Le tout sur base de la jurisprudence du maintien de Waasland-Beveren en Pro League. Si cette décision n’est évidemment pas encore prise, il semblerait que les Namurois soient parvenus à convoquer cette fameuse AGE…

Ce lundi, le club de Namur a fait savoir qu’après avoir lancé un appel aux clubs wallons à se joindre à leur requête, le quorum d’un cinquième requis pour convoquer une assemblée générale extraordinaire de l’ACFF était largement atteint. Les Namurois avaient d’abord contacté les 78 clubs «injustement relégués et leur réaction est on ne peut plus claire, puisque la majorité d’entre eux ont immédiatement marqué leur accord», spécifie le communiqué du club du président Annet.

Dans un second temps, Namur s’était également tourné vers les 610 autres clubs de Wallonie, toujours par le biais de courriers envoyés à leur adresse. «Et, bien que n’étant pas directement concernés, plus d’une centaine a très vite renvoyé le mandat, preuve s’il en est que les clubs reconnaissent que la décision organisant les séries de la prochaine saison n’est pas juste, et qu’ils souhaitent que ce point soit tranché par la voie démocratique», poursuivent les dirigeants namurois dans leur communiqué.

Namur affirme dès lors que «le quorum de 138 mandats (20%) étant largement dépassé (*), l’ACFF est officiellement informée de la demande de convocation d’une AGE ce lundi. » Et de poursuivre: «On ne souhaite pas que les dates prévues pour le début des championnats soient reportées. Il faut donc que la convocation parte dans les meilleurs délais, pour une AGE tenue au plus tard le 11 septembre, laissant par le fait même largement la possibilité à l’ACFF et aux comités provinciaux de faire des hypothèses de calendriers en vue de la reprise programmée.»

Dans la pratique, le délai est toutefois un peu juste (v. par ailleurs). Et si Namur ne pouvait agir avant de connaître la jurisprudence de l’affaire Waasland, il n’a pas utilisé non plus la voie la plus contraignante (judiciaire) pour obtenir gain de cause, sauf à susciter le débat. Un choix tout à son honneur, mais dès lors un peu aléatoire…

