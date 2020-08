Coronavirus: l’Espagne passe la barre des 400.000 cas

Selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, l’Espagne, l’un des pays les plus touchés par la pandémie, compte 405.436 cas confirmés, soit une augmentation de plus de 19.300 par rapport à vendredi. AFP

L’Espagne a dépassé lundi la barre des 400.000 cas diagnostiqués de coronavirus, ont annoncé les autorités, qui ont ajouté que la situation à Madrid exigera d’agir «rapidement», avec l’adoption de nouvelles mesures dans les prochains jours.

Selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé, l’Espagne, l’un des pays les plus touchés par la pandémie, compte 405.436 cas confirmés, soit une augmentation de plus de 19.300 par rapport à vendredi.

Nombre de ces nouveaux cas datent en fait des jours précédents, mais les régions, compétentes en matière de santé, ne les ont signalés au gouvernement central que ce week-end, a déclaré Fernando Simón, directeur du centre des urgences sanitaire au ministère de la Santé.

Il a insisté sur l’augmentation des cas à Madrid, la région où le plus grand nombre de cas ont été diagnostiqués au cours de la semaine écoulée, plus de 13.400.

La situation pourrait conduire à l’adoption de «mesures drastiques», par exemple des confinements ponctuels ou des limitations à la mobilité de la population, a-t-il dit.

Par ailleurs, en Catalogne, les autorités régionales ont renforcé les mesures contre le virus et interdit les réunions de plus de dix personnes dans les espaces publics et privés, une mesure déjà en vigueur à Madrid.

Dans la région de Murcia (Sud-Est), les autorités locales ont limité ce seuil à six personnes.

La pandémie a fait 28.872 morts dans le pays, selon le ministère de la Santé, soit 34 de plus que vendredi.