WNBA: sans Meesseman, Washington Mystics s’incline pour la 9e fois

Toujours privé d’Emma Meesseman, blessée à l’épaule, Washington Mystics s’est incliné dans la nuit de dimanche à lundi pour le compte de la 13e journée de la WNBA, le championnat professionnel nord-américain de basket.

Washington a perdu 88 à 87 contre Phoenix Mercury, privé de l’une des stars, Brittney Griner qui a quitté – pour raisons personnelles – la bulle de l’IMG Academy à Bradenton, en Floride, où toutes les rencontres se déroulent sans public.

Emma Meesseman s’était blessée lors du match contre Atlanta le 19 août. L’intérieure flandrienne n’est pas sévèrement touchée mais reste incertaine pour la prochaine rencontre mercredi, précisément contre Atlanta encore.

Du côté de Phoenix, une autre de ses joueuses vedettes, Diana Taurasi, a joué avec un maillot floqué du numéro 8 et au nom de feu Kobe Bryant qui aurait eu 42 ans dimanche. L’Américaine, l’une des meilleures joueuses du monde, a inscrit 34 points.

That was special 8?8? pic.twitter.com/mwD0oGhBA3 — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) August 24, 2020

Au classement général, Washington Mystics, tenant du titre, est 10e avec 4 victoires seulement et 9 défaites. Autre Belge à évoluer en WNBA, et ce pour la première fois de sa carrière, Julie Allemand et Indiana Fever occupent la 8e place (5-8) et restent en course aussi pour une place en play-off (top 8).