Des travaux débuteront sur la N97 à hauteur de Ciney le 7 septembre

Un chantier visant à réhabiliter le revêtement de la N97 à hauteur de Ciney débutera le lundi 7 septembre prochain, indique lundi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) dans un communiqué.

Elle ajoute que le chantier s’étendra de la N4 jusqu’au rond-point de la piscine, soit sur environ 5 kilomètres, et portera sur les deux sens de circulation.

Les usagers se rendant en direction de Dinant circuleront sur une seule voie, avec une vitesse limitée à 50 km/h. Les bretelles d’accès et de sortie connectant la N97 à Ciney resteront accessibles pendant la majeure partie du chantier (sauf quelques heures lors des opérations de pose de tarmac à ces endroits).

En direction d’Havelange, la circulation sera totalement interdite sur la N97 dans le tronçon en travaux. Les véhicules légers seront invités à emprunter la déviation mise en place via la N949, la N938 et la N4 (Leignon, Pessoux). Les poids lourds seront, quant à eux, priés de suivre la déviation mise en place via les N936, N938 et N4. Tous les poids-lourds se rendant à Ciney seront invités à prendre directement la N4 pour éviter de surcharger le trafic sur les axes secondaires. En ce qui concerne la N982 à Barcenale, elle sera interdite aux + 7,5 T (excepté riverains) pendant toute la durée du chantier.

Le rond-point de la piscine sera également fermé à la circulation pendant la nuit (20h-6h) du 7 au 11 septembre, afin de permettre la réfection du revêtement. Une déviation locale sera mise en place.

Ce chantier devrait être terminé pour la mi-octobre, si les conditions météorologiques sont favorables, informe la Sofico.