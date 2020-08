État des lieux de la pandémie à travers le monde: plus de 23 millions de cas détectés et plus de 800 000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 809 255 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 13 h 00.

Plus de 23 463 870 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 14 867 200 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations.

Sur la journée de dimanche, 4 001 nouveaux décès et 213 866 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 836 nouveaux morts, le Brésil (494) et les États-Unis (433).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 176 809 décès pour 5 704 447 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 114 744 morts pour 3 605 789 cas, le Mexique avec 60 480 morts (560 164 cas), l’Inde avec 57 542 morts (3 106 348 cas), et le Royaume-Uni avec 41 429 morts (325 642 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84 967 cas (16 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4 634 décès (0 nouveau), et 79 925 guérisons.

L’Europe 212 958 décès (3 721 813 cas), l’Asie 88 419 décès (4 555 848 cas), le Moyen-Orient 34 497 décès (1 411 544 cas), l’Afrique 27 781 décès (1 189 999 cas), et l’Océanie 553 décès (27 495 cas).